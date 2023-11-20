СЕО Х Лінда Яккаріно відмовилася йти з посади. Рекламодавці звинувачують соцмережу в поширенні антисемітського контенту

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Генеральна директорка Х Лінда Яккаріно відмовилася піти зі своєї посади на заклик рекламодавців. Напередодні великі компанії, такі як IBM, Apple, Walt Disney, Comcast, Lions Gate та Warner Bros припинили рекламу в X (Twitter) через поширення антисемітського контенту на платформі.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три джерела.

За вікенд безліч керівників та друзів Яккаріно з рекламної індустрії в приватному порядку закликали її піти у відставку, щоб урятувати свою репутацію, однак вона відмовилася, бо «вірить у місію X та її співробітників».

«Я порадив Лінді в текстовому повідомленні піти і сказав, що подальша робота там тільки зашкодить її репутації, — сказав Лу Паскаліс, виконавчий директор маркетингової консалтингової компанії AJL Advisory і колишній топменеджер із засобів масової інформації в Bank of America. — «Маск має знайти нову модель доходу, оскільки він убив рекламу на платформі, і крапка».

Він сказав, що бренди можуть зіткнутися зі скаргами акціонерів та потенційними бойкотами клієнтів, якщо продовжать розміщувати рекламу на платформі.

X найняв Яккаріно в червні, щоб повернути рекламодавців на платформу після того, як багато з них скоротили свої витрати на платформу. До цього Яккаріно була керівником відділу реклами в NBCUniversal.