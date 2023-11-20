До Києва прибув очільник Пентагону Ллойд Остін
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Сьогодні, 20 листопада, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін.
Про це він повідомив у X.
«Я тут сьогодні, щоб передати важливе послання — Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії, як зараз, так і в майбутньому», — наголосив Остін.
Разом з Ллойдом Остіном до Києва також прибув командувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.
У міністерстві оборони США розповіли, що Ллойд Остін зустрінеться з найвищим керівництвом України та проведе переговори. Вони будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Вашингтоном і Києвом, зокрема на забезпеченні ЗСУ необхідними бойовими можливостями як узимку, так і для подальшого захисту.
- Візит голови Пентагону до Києва відбувається напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка має бути вже 22 листопада.
- 11 жовтня після 16-го «Рамштайну» глава Міноборони США заявив, що його країна візьме на себе роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використовувати винищувачі F-16 не раніше ніж навесні 2024 року.