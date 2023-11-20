До Києва прибув очільник Пентагону Ллойд Остін

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Сьогодні, 20 листопада, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це він повідомив у X.

«Я тут сьогодні, щоб передати важливе послання — Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії, як зараз, так і в майбутньому», — наголосив Остін.

Разом з Ллойдом Остіном до Києва також прибув командувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

У міністерстві оборони США розповіли, що Ллойд Остін зустрінеться з найвищим керівництвом України та проведе переговори. Вони будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Вашингтоном і Києвом, зокрема на забезпеченні ЗСУ необхідними бойовими можливостями як узимку, так і для подальшого захисту.