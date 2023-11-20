Аргентина обрала нового президента — лібертаріанця Хав’єра Мілея. Яке його ставлення до України

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В Аргентині в другому турі президентських виборів, що відбулися в неділю, переміг лібертаріанець Хавʼєр Мілей. Він набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Сержіо Масу.

Мілей обіцяє економічну «шокову терапію», спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Зокрема, він пропонує доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією та росією на користь США. Він також виступає проти вступу Аргентини до БРІКСу.

Ця стратегія знайшла підтримку в населення, яке потерпає від падіння економіки, тривалого знецінення валюти та одного з найшвидших у світі рівнів інфляції.

«Новому президенту Аргентини доведеться мати справу з порожньою скарбницею уряду і центрального банку, з борговою програмою Міжнародного валютного фонду на суму 44 млрд доларів, а також з інфляцією, що наближається до 150%», — повідомляє Reuters.

Мілей також висловив готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента, а путіна назвав «автократом».

«Я приніс український прапор, здебільшого тому, що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти чи підтримувати вторгнення, подібне до того, яке росія вчинила в Україні», — сказав він.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван привітав Мілея з обранням і народ Аргентини — з проведенням вільних і справедливих виборів.

За словами Саллівана, США «з нетерпінням чекатимуть розвитку міцних двосторонніх відносин, заснованих на спільній прихильності правам людини, демократичним цінностям і прозорості».

Мілея також привітав експрезидент США Дональд Трамп «Весь світ спостерігав! Я дуже пишаюся вами. Ви перевернете свою країну з ніг на голову і по-справжньому зробите Аргентину знову великою!» — написав він у соцмережах.