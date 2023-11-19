Зеленський звільнив командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко і призначив нового

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Президент Володимир Зеленський за поданням міністра оборони Рустема Умєрова змінив командувача Медичних сил Збройних сил Тетяну Остащенко.

Це він повідомив у своєму відеозверненні.

Замість генерал-майора медичної служби Остащенко новим командувачем він призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука — начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві.

«Завдання очевидне — і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків. Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони», — сказав президент.

Міністр оборони Умєров написав, що причини його подання на звільнення Остащенко «очевидні» і настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення.

Він назвав три головні завдання для нового командувача — максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів до медзабезпечення і техніки, розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО, а також постійна ротація медиків для обміну і передачі досвіду.