Зеленський звільнив командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко і призначив нового
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Володимир Зеленський за поданням міністра оборони Рустема Умєрова змінив командувача Медичних сил Збройних сил Тетяну Остащенко.
Це він повідомив у своєму відеозверненні.
Замість генерал-майора медичної служби Остащенко новим командувачем він призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука — начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві.
«Завдання очевидне — і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків. Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони», — сказав президент.
Міністр оборони Умєров написав, що причини його подання на звільнення Остащенко «очевидні» і настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення.
Він назвав три головні завдання для нового командувача — максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів до медзабезпечення і техніки, розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО, а також постійна ротація медиків для обміну і передачі досвіду.
- Раніше «Українська правда» з посиланням на джерела писала, що міністр оборони подаватиме на звільнення трьох командувачів — командувача Медичних сил Тетяну Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача північного напрямку Сергія Наєва. Міноборони це офіційно спростувало.
- На звільненні Остащенко публічно наполягали парамедики та волонтери, які займаються медзабезпеченням військ. Її критикували за відсутність закупівель у цьому році аптечок, а також за відсутність стандартів вимог якості до української тактичної аптечки і до турнікетів.