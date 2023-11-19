Єменські хусити заявили про захоплення нібито ізраїльського судна. На борту можуть бути українці

Новини

Підтримувані Іраном єменські хусити заявили, що захопили в Червоному морі вантажне судно Galaxy Leader із 22 членами екіпажу на борту, оскільки воно нібито ізраїльське.

Про це пише Al Arabiya.

Відкриті дані говорять про те, що судно належить британській компанії Ray Car Carriers, а на борту судна емблема найбільшої японської судноплавної компанії NYK Line. Ходить воно під прапором Багамських островів. The Times of Israel пише, що одним із співвласників Ray Car Carriers є ізраїльський бізнесмен Рамі Унгер.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що судно жодного стосунку до держави не має. Ізраїльтян на його борту також немає. ЦАХАЛ зауважує, що за захоплення цивільного судна буде відповідальність.

У канцелярії премʼєр-міністра Ізраїлю заявили, що на борту судна 25 моряків з України, Болгарії, Філіппін та Мексики. Захоплення там назвали «актом іранського тероризму».