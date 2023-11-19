Колишня перша леді США Розалінн Картер отримуватиме хоспісний догляд. У неї діагностували деменцію

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AFP

Дружина колишнього президента США Джиммі Картера, 96-річна Розалінн Картер отримуватиме хоспісний догляд удома, разом зі своїм чоловіком.

Про це повідомляє CNN.

AFP

У травні цього року в колишньої першої леді діагностували деменцію. Від лютого 99-річний Джиммі Картер також отримує хоспісну допомогу. У липні подружжя відзначило 77-му річницю весілля. Їхня родина живе в штаті Джорджія.

«Вона і президент Картер проводять час одне з одним і зі своєю родиною. Сімʼя Картерів далі просить про конфіденційність, була і є вдячною за любов і підтримку», — заявив їхній онук Джейсон Картер.