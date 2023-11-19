У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив в аварію. Загинули дві жінки і дитина

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Люблінська поліція

У Верушовському повіті Польщі потрапив в аварію мікроавтобус з українцями. Загинули дві жінки й шестирічна дівчинка.

Про це повідомили в Люблінській поліції.

Люблінська поліція

Автомобіль VW Crafter зʼїхав з дороги і врізався в дерево. У салоні було 10 людей, вони рухалися в бік кордону.

Люблінська поліція

Дві жінки та 6-річна дівчинка загинули на місці аварії. Ще одну дитину доправили до лікарні в Любліні. За даними поліції, водій автомобіля був тверезий. За ненавмисну смертельну ДТП йому може загрожувати до 8 років увʼязнення.