У США через стрілянину загинули четверо людей. Серед них є дитина

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Четверо людей загинули і одна людина отримала поранення через стрілянину в американському штаті Теннессі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Стрілець відкрив вогонь у різних місцях міста Мемфіс. На вулиці Філдларк Драйв він застрелив жінку та 13-річну дівчинку, 15-річна дівчинка отримала поранення. А приблизно за 20 кілометрів, на Воррінгтон-роуд убив ще одну жінку.

Поліція ідентифікувала підозрюваного. Це 52-річний Мейвіс Крістіан-молодший, він «озброєний і надзвичайно небезпечний». Правоохоронці продовжують шукати його.