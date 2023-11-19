У США через стрілянину загинули четверо людей. Серед них є дитина
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Четверо людей загинули і одна людина отримала поранення через стрілянину в американському штаті Теннессі.
Про це повідомляє телеканал CNN.
Стрілець відкрив вогонь у різних місцях міста Мемфіс. На вулиці Філдларк Драйв він застрелив жінку та 13-річну дівчинку, 15-річна дівчинка отримала поранення. А приблизно за 20 кілометрів, на Воррінгтон-роуд убив ще одну жінку.
Поліція ідентифікувала підозрюваного. Це 52-річний Мейвіс Крістіан-молодший, він «озброєний і надзвичайно небезпечний». Правоохоронці продовжують шукати його.