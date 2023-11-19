У Лондоні пляшку шотландського віскі Macallan продали за рекордну суму

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Sotheby’s

Пляшку шотландського віскі Macallan продали на аукціоні Sotheby’s за £2,1 мільйона.

Про це повідомляє The Guardian.

В аукціонному домі стверджують, що це найдорожча пляшка алкоголю у світі. Очікували, що рідкісний лот принесе від £750 тисяч до £1,2 мільйона, але його купили за £2 187 500.

Sotheby’s

Керівнику відділу віскі Sotheby’s Джонні Фаулу вдалося скуштувати цінний напій перед продажем.

«Я спробував малесеньку краплинку. Смак дуже багатий, у ньому багато сухофруктів, як і слід було очікувати, багато спецій, багато деревини», — розповів він.