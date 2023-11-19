Уночі сили ППО знищили 15 дронів Shahed. Близько 10 з них збили над Київщиною

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Уночі сили ППО знищили 15 дронів Shahed над Київською, Полтавською та Черкаською областями.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загалом зафіксували 20 пусків з Курської області росії.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Близько десяти дронів Shahed збили над Києвом і передмістям, повідомив голова КМВА Сергій Попко. Безпілотники заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, а також змінювали вектор руху. Саме тому вночі тривогу в Києві оголошували кілька разів. Через атаку ніхто не постраждав.

Згодом у Київській ОВА повідомили, що через нічну атаку пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Рятувальники загасили пожежу.

За даними голови ОВА, один ворожий БпЛА збили над Звенигородським районом Черкащини. Тривога в області тривала понад 4 години. Уламки трохи пошкодили пʼять будинків. Ніхто не постраждав.