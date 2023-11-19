Генштаб: Сили оборони ліквідували 1 190 окупантів за добу

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Минулої доби російська армія втратила приблизно 1 190 військових, 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем і два засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 318 570 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ворог штурмував біля Синьківки та східніше Петропавлівки на Харківщині, там Сили оборони відбили 7 атак.

На Донеччині росіяни штурмували поблизу Торського, успіху не мали. Також українські воїни відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони продовжують штурмувати в напрямку Бахмуту.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку. Вони безуспішно наступали східніше Кераміки, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки — там Сили оборони відбили 26 атак.

У районах Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського відбили загалом 25 атак.

На Запорізькому напрямку росіяни штурмували Роботине, Новопрокопівку та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мали. Сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя.

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по скупченнях російських військ.

Ракетні війська вразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження військ, озброєння та військової техніки, артилерійську систему та склад боєприпасів ворога.