Джо Байден написав колонку для Washington Post. Головні тези

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Joe Biden / Twitter

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден написав колонку для американського видання Washington Post. Він висловився про війну в Україні та відповідальність США перед світом у вирішенні військових конфліктів для безпеки наступних поколінь.

Глава Білого дому пише, що нині світ переживає переломний момент, коли рішення, які ухвалюються зараз, визначатимуть напрям для майбутніх поколінь.

На початку тексту він згадує війни в Україні та Ізраїлі, запитуючи, чи зупинить світ ХАМАС і чи притягне путіна до відповідальності за вторгнення в Україну. Байден також запитує, чи зможуть ізраїльтяни й українці жити поруч з агресорами в мирі після всього, що сталося.

Головним питанням Байден визначив спроможність світу зберегти світлу перспективу, а не дати злу спрямувати вектор у небезпеку.

«І путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з карти сусідню демократію. І путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися. В інтересах нашої національної безпеки й на благо всього світу», — написав президент.

Байден пише, що світ чекає від США вирішення викликів сьогодення — й Америка візьме на себе цей обовʼязок, оскільки інакше ризик конфлікту може поширитися, а витрати на його вирішення лише зростатимуть.

«Зобовʼязання Штатів перед Україною сьогодні — це інвестиції і в американську безпеку», — написав лідер Білого дому.