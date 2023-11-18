В Антарктиді вперше приземлився пасажирський Boeing 787 — це найбільший літак, що був на континенті

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В Антарктиді вперше приземлився пасажирський Boeing 787. На борту було 45 людей — команда дослідників і співробітників Норвезького полярного інституту, а також 12 тонн наукового обладнання.

Про це повідомляє Sky News.

Літак сів на аеродромі Тролл — це смуга з блакитного льоду завдовжки 3 кілометри. Він працює лише від жовтня до березня. Щороку туди прилітає до 10 літаків різного розміру, але можливість літати набагато більшими літаками допоможе зменшити кількість необхідних рейсів.

«Найважливіше — це екологічні вигоди, яких ми можемо досягти, використовуючи для Troll великі та сучасні літаки цього типу», — сказала директорка інституту Камілла Брекке.