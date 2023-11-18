Фінляндія вперше як член НАТО очолить великі навчання в Балтійському морі

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У східній частині Балтійського моря 20 листопада стартують військово-морські навчання НАТО, якими керуватиме Фінляндія. Навчання Freezing Winds 23 у Фінській затоці й Архіпелаговому морі триватимуть 10 днів.

Про це повідомив фінський Військово-морський флот.

Окрім фінів, у цих навчаннях візьмуть участь ВМС Швеції, морська група НАТО 1 (SNMG1) із трьома кораблями з Німеччини та Нідерландів, а також постійна група НАТО з протимінних засобів 1 (SNMCMG1) із сімома кораблями з Польщі, Німеччини, Нідерландів і Франції.

Загалом до маневрів планують залучити 30 бойових кораблів, а також берегові та сухопутні війська.

Країни мають відпрацювати військово-морські операції в межах спільних міжнародних дій НАТО в Балтійському морі. До навчань залучили понад чотири тисячі людей.

До навчань приєднається 2-га група матеріально-технічного забезпечення морської піхоти США, яку розгорнули у Фінляндії на початку листопада, а також десантний корабель-док RFA Mounts Bay Королівського флоту Великої Британії із загоном морської піхоти, який планує провести спільні з фінами тренування.

До Freezing Winds 23 приєднаються 16 літаків, зокрема загін багатоцільових винищувачів F/A 18 корпусу морської піхоти США, французький патрульний літак Atlantique 2, вертольоти SNMG1.

«Протягом усього навчання над південною Фінляндією та північною частиною Балтійського моря проводитимуть повітряні операції. Окрім ВПС, повітряні дії проведуть армія та прикордонна служба», — розповіли в Командуванні фінського флоту.

У ВМС попередили, що військові використовуватимуть зенітні й освітлювальні ракети, що може спровокувати помилкові спостереження на метеорологічних радарах, а інфрачервоні освітлювальні ракети можуть виглядати в небі як короткочасні яскраві спалахи.