ППО за ніч збила 29 із 38 безпілотників. На Одещині — влучання в енергетичну інфраструктуру

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Протиповітряна оборона збила 29 із 38 безпілотників, якими росія атакувала Україну. Про це вранці 18 листопада повідомило командування Повітряних сил.

Безпілотники атакували кількома хвилями, групами, у різних регіонах України і в різний час. Пуски були з Курської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського раю. Атаки почалися з 20:00 17 листопада і тривали до 4-ї ранку 18 листопада.

Київська міська військова адміністрація повідомляла, що на підступах до столиці збили «майже десяток» безпілотників, постраждалих та руйнувань немає. Також дрон збили над Павлоградським районом Дніпропетровської області. По Запоріжжю росіяни запустили 8 дронів, 4 з них збили, на обʼєктах інфраструктури були пожежі, люди не постраждали.

В Одеській області є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля. Один співробітник отримав поранення, його шпиталізували. У Миколаївській області збили 6 безпілотників.