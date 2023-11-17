Уряд спростив завезення в Україну генераторів

Новини

hotline

Уряд спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів.

Про це 17 листопада повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Фактично уряд призупинив дію шести технічних регламентів, які застосовували під час ввезення і продажу енергетичного обладнання. Тепер для низки таких товарів не потрібна буде декларація про відповідність і маркування знаком відповідності.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна успішно пройшла перший місяць опалювального сезону. Він підкреслив, що ситуація в енергетиці стабільна, дефіциту електроенергії немає. Опалювальний сезон стартував у всіх регіонах.