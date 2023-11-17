ВМС: Україна знищила 15 кораблів Чорноморського флоту і ще 12 пошкодила

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Російський Чорноморський флот з початку повномасштабного вторгнення втратив знищеними 15 кораблів. Ще 12 кораблів були пошкоджені атаками українських сил.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

«Можна порахувати ті одинці, які вже виведено з ладу. Це 15 знищених і 12 пошкоджених кораблів ворога. Так, звісно, далеко не все це — результат роботи наших дронів, але так само і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджень ворожих кораблів. Тому ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають. Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують як надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, але й для ураження», — сказав Плетенчук.

Він додав, що наразі ворог у Чорному морі дуже обережний та змушений тримати свої кораблі в обороні.