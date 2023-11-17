Зеленський підписав закон про переспрямування «військового ПДФО». Чому це важливо

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Президент Володимир Зеленський підписав закон законопроєкт № 10037 щодо «військового ПДФО». Відтак державний бюджет отримає від переспрямування ПДФО 214,7 мільярда гривень на військові видатки.

З 1 жовтня до 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямують до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: Держспецзвʼязку на дрони (13 мільярдів) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 мільярдів). З 1 січня і до 31 грудня року, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан, «військовий ПДФО» розподілити в таких пропорціях:

45% — Держспецзвʼязку на дрони (прогноз 43+ мільярди гривень);

(прогноз 43+ мільярди гривень); 45% — Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України для виробництва боєприпасів та зброї (43+ мільярди);

(43+ мільярди); 10% — військовим частинам на місцях (близько 10 мільярдів).

Чим цікавий «військовий ПДФО»

За перші сім місяців 2022 року грошове утримання військовослужбовців було найбільшою статтею видатків — 520 мільярдів гривень, або третина всіх держвидатків від початку року. Оскільки військові теж платять податки на отримані доходи, зокрема ПДФО, то відповідні нарахування зросли дуже різко та у великому обсязі.

Зараз надходження від ПДФО розподіляють між державним і місцевими бюджетами: 64% йдуть до бюджетів громад, 15% — до обласних, решта — до держбюджету.

За час війни «військовий ПДФО» став важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів — доходи громад збільшились увосьмеро. У 2023 році прогнозована сума надходжень від «військового ПДФО» очікується на рівні 96 мільярдів гривень. Для порівняння: у 2021 році вона була на рівні 12 мільярдів гривень.

«Супердоходи» отримали ті громади, на території яких зареєстровані військові частини або навчальні центри. Тобто різні громади можуть мати кардинально різні доходи, і не всі вони «раціонально» порядкують великим доходом.