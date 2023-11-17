Україна повернула ще пʼятьох дітей з окупованих Херсонщини і Донецька
- Автор:
- Костя Андрейковець
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До Києві вивезли ще пʼятьох дітей, які були в окупації на Херсонщині та в Донецьку.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, чотири дитини з Херсонської області, а один хлопчик із Донецька. Дітей повернули разом із батьками. Зараз родини перебувають у Києві, де їм надають допомогу медики та психологи.
Прокудін також зазначив, що повернення дітей є результатом системної роботи благодійної організації Save Ukraine у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України і Офісом омбудсмена.
- Загалом протягом 2023 року на підконтрольні Україні території вдалося повернути вже 156 дітей із Херсонщини.