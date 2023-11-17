До 2027 року в Південній Кореї хочуть повністю заборонити їсти собаче м’ясо

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The Washington Post / Twitter

Південна Корея планує запровадити повну заборону на споживання собачого мʼяса до 2027. Відповідний законопроєкт хочуть ухвалити вже цього року.

Про це повідомляє The Washington Post.

Їсти собаче м’ясо в Південній Кореї не заборонено, але й не легально. Урядам, що змінювали один одного, досі не вдалося припинити цю практику. Однак молоді корейці все частіше протестують проти поїдання собак. Також цю традицію критикують міжнародні правозахисники.

Мітинг проти споживання собачого м’яса в Сеулі, 16 липня 2020 року. Associated Press

«Ми плануємо ухвалити спеціальний закон про заборону собачого м’яса протягом цього року, щоб якнайшвидше вирішити цю проблему», — сказав депутат від правлячої партії Юй Ей-дон після зустрічі в парламенті. У ній також брали участь посадовці Міністерства сільського господарства та зоозахисні організації.

Закон дозволить протягом трьох років поступово ліквідувати собачі ферми, бойні, торгівельні точки і ресторани із собачим мʼясом. Якщо законопроєкт ухвалять до кінця року, повна заборона на собаче м’ясо набуде чинності у 2027 році.

Собаки в клітках на фермі в Сеосані, Південна Корея. The Washington Post / Twitter

«Ми надамо повну підтримку фермерам, м’ясарям та іншим підприємствам, яким загрожує закриття або перекваліфікація через цей закон», — сказав депутат і додав, що компенсацію зможуть отримати лише юридично зареєстровані підприємства, що подадуть план згортання своєї діяльності.

Зоозахисники привітали ініціативу і закликали парламент Південної Кореї ухвалити законопроєкт.

У президента Південної Кореї Юн Сук Йоль і першої леді Кім Кеон Хі є 11 домашніх улюбленців — шість собак і пʼять котів. У серпні Кім відвідала захід, присвячений захисту прав тварин, і сказала, що «вживання собачого м’яса слід припинити... в епоху, коли люди і домашні тварини співіснують як друзі».

Однак голова Корейської асоціації виробників собачого м’яса Джу Ен Бон назвав пропозицію уряду «нежиттєздатною».

«Перехід з нашої довічної роботи є важким і нежиттєздатним варіантом для нас, фермерів з 60-х чи 70-х років», — сказав він.

За його словами, голоси фермерів та інших зацікавлених сторін були поза увагою в дискусії про заборону собачого м’яса.