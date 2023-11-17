Корпорація IBM прибрала свою рекламу із соцмережі X через пронацистські пости поруч з нею

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Американська IT-компанія IBM прибрала із соцмережі X свої рекламні оголошення, оскільки їх показували поряд із постами, що прославляли Гітлера і нацизм. Компанія заявила про нульову толерантність до розпалювання ненависті та дискримінації.

Газета The New York Times пише, що IBM збиралася за останні три місяці 2023 року року витратити на рекламу в X майже мільйон доларів.

Напередодні некомерційна організація Media Matters виявила рекламу компаній Apple, Oracle і IBM, що відображається в соцмережі Ілона Маска поряд із постами, які вихваляють Гітлера і нацизм. Після цього соцмережа відзвітувала про «чистку» акаунтів, на які вказала Media Matters — їм також заборонили заробляти гроші на рекламі. Пронацистські пости в цих облікових записах були позначені як «делікатний контент».

До чого тут Ілон Маск

15 листопада Маск підтримав твіт іншого користувача, який написав, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей» — у коментарі він зазначив: «Ви сказали істинну правду».

Маск також звинуватив Антидифамаційну лігу, на яку погрожував подати до суду через звинувачення X у недбалій модерації антисемітських дописів. Він заявив, що організація «несправедливо нападає на більшість Заходу» (категорія, яку він залишив невизначеною), оскільки не може «критикувати групи меншин, які є їхньою основною загрозою».

Коли інший користувач X спонукав Маска пояснити, що його заява стосується саме Антидифамаційної ліги, а не єврейських громад загалом, той відповів, що це «не поширюється на всі єврейські громади, проте й не обмежується лише цією організацією». Він написав, що виступає проти Антидифамаційної ліги та «будь-яких інших груп, які де-факто пропагують антибілий расизм, антиазіатський расизм чи расизм будь-якого роду».

Реагуючи на обидва скандали, виконавчий директор X Лінда Яккаріно написала у своєму мікроблозі, що очолювана нею соцмережа незмінно «займає чітку позицію щодо антисемітизму та дискримінації» і бореться з цими явищами, «яким немає місця ніде».

The Atlantic пише, що твіти Маска повторюють «найсмертоноснішу антисемітську теорію змови в новітній американській історії», проштовхуючи ідею про існування «єдиного єврейського порядку денного».

Капіталізація X

Відколи Ілон Маск купив компанію, її капіталізація впала на 55% — з $44 мільярдів до $19 мільярдів, повідомило видання The Verge з посиланням на внутрішні документи компанії. Також з платформи пішли багато рекламодавців.

На думку експертів, це багато в чому стало результатом реформ Маска, який за рік звільнив більшість модераторів контенту, розпустив раду з довіри та безпеки та відновив акаунти правих екстремістів і конспірологів.