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Мonobank заплатить мільйон гривень за злам застосунку

Автор:
Анна Холоднова
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Мonobank запропонував відшукати вразливості у своєму застосунку. Для цього банк відкриє програмний код.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Хакатон стартує 17 листопада і триватиме до 1 грудня. Його мета — перевірити, як добре monobank захищений. Зареєструватися можна тут до 30 листопада включно.

Призовий фонд становить мільйон гривень. Вразливості програмного коду розділили на чотири категорії — викривач отримає відповідну винагороду.

Подібні конкурси називаються багбаунті. Їх влаштовують майже всі світові компанії: Apple, Google, Microsoft та інші. Розробники програмного забезпечення пропонують за винагороду знайти різні помилки та вразливості своїх продуктів. Це дозволяє розробникам розібратися й усунути помилки, перш ніж широка громадськість дізнається про них.

Мінцифри проводило багбаунті наприкінці 2020 року. Тоді ж повідомили і про результати — жоден із хакерів не зміг зламати «Дію». Під час перевірки знайшли дві технічні неполадки найнижчого рівня, які оперативно усунули.