Морські піхотинці закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Херсонщини

Новини

Командування морської піхоти повідомило, що ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Українські воїни провели серію успішних атак на лівому березі Дніпра.

Морпіхам та іншим підрозділам Сил оборони вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

За час операції росіяни втратили 1 216 людей убитими та 2 217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем і мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, девʼять РСЗВ, 14 плавзасобів та 15 одиниць спеціальної техніки.

Також вдалося поцілити в чотири командні пункти, 29 складів з боєприпасами та нейтралізувати 135 FPV-дронів і пʼять безпілотників оперативно-тактичного рівня.