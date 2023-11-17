Генштаб: Сили оборони знищили 27 російських танків і ліквідували понад тисячу окупантів

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Минулої доби російська армія втратила приблизно 1 140 військових, 27 танків, 11 бойових броньованих машин і 29 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 316 760 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українські бійці відбили чотири атаки поблизу Синьківки та Петропавлівки на Харкіщині. Також ворог провів штурмові дії біля Білогорівки на Луганщині, успіху не мав.

На Донеччині Сили оборони відбили 18 атак біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, 17 атак поблизу Авдіївки і стільки ж — на схід від Степового та Первомайського. На околицях Марʼїнки та Новомихайлівки відбито 19 атак окупантів. Крім того, ворог безуспішно штурмував біля Старомайорського.

На Запоріжжі українські захисники відбили 6 атак околицях Роботиного та поблизу Вербового.

Сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя і Бахмуту.

Українська авіація двічі вдарила по скупченнях військ, озброєння та військової техніки ворога.

Ракетні війська уразили три райони концентрації російських військ, шість артилерійських систем, два командні пости та два російські склади боєприпасів.