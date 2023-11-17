Уночі Сили ППО збили девʼять з десяти російських дронів
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Уночі проти 17 листопада сили протиповітряної оборони збили девʼять з десяти російських дронів Shahed. Вони летіли з російського Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Безпілотики збили над Миколаївською, Одеською, Житомирською та Хмельницькою областями.
Крім того, окупанти запустили кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо, вони не завдали втрат.