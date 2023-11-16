США запровадили санкції проти трьох компаній, які перевозили російську нафту за ціну, вищу за «стелю»
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
США запроваджують санкції щодо трьох компаній та їхніх трьох суден, які перевозили російську нафту за ціною, що перевищує «стелю» — $60 за барель.
Про це Міністерство фінансів США оголосило 16 листопада.
У списку судна «Казань», «Лігівський проспект» і NS Century, які належать компаніям, що базуються у США: Kazan Shipping Incorporated, Progress Shipping Company Limited і Gallion Navigation Incorporated.
- 5 грудня 2022 року країни Євросоюзу та «Великої сімки» й Австралія запровадили цінову межу на російську нафту — $60. Ці країни з деякими винятками домовилися купувати та перевозити нафту з росії лише в тому випадку, якщо її ціна не перевищує $60 за барель. На Заході пояснюють запровадження цього заходу тим, що він скоротить надходження до російського бюджету й ускладнить для рф можливість фінансувати війну.