США запровадили санкції проти трьох компаній, які перевозили російську нафту за ціну, вищу за «стелю»

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США запроваджують санкції щодо трьох компаній та їхніх трьох суден, які перевозили російську нафту за ціною, що перевищує «стелю» — $60 за барель.

Про це Міністерство фінансів США оголосило 16 листопада.

У списку судна «Казань», «Лігівський проспект» і NS Century, які належать компаніям, що базуються у США: Kazan Shipping Incorporated, Progress Shipping Company Limited і Gallion Navigation Incorporated.