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Міністерство оборони Туреччини

У Південній Кореї 16 листопада пройшов національний вступний іспит, який складали понад 504 тисячі абітурієнтів. Цей тест проводиться раз на рік і має вирішальне значення для вступу в університет і карʼєрного шляху протягом усього життя, тому влада корегує роботу економіки, аби нічого не завадило скласти іспит, пише Yonhap.

Іспит також вважається ключем до підвищення соціального статусу і навіть перспектив шлюбу. Висока конкуренція в освіті чинить сильний тиск на учнів, внаслідок чого у країні один з найвищих у світі рівень самогубств через підліткову депресію.

Для контролю шуму під час аудіювання на тесті з англійської мови по всій країні заборонили зліт і посадку всіх літаків на 35 хвилин — з 13:05 до 13:40.

Усі літаки, що перебували в польоті, за винятком тих, що використовуються в аварійних ситуаціях, були змушені залишатися в повітряному просторі на висоті 3 км або вище протягом зазначеного часу. Крім того, на час аудіювання скорегували розклад 94 авіарейсів.

Державні установи та великі підприємства розпочали роботу з 10:00 або пізніше, щоб зменшити затори на дорогах і забезпечити, щоб студенти прибули вчасно на іспит, який розпочався о 08:40. Фондовий ринок теж відкрився на годину пізніше, ніж зазвичай.