Нацполіція порушила справу щодо Олексія Арестовича

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Національна поліція порушила кримінальну справу щодо Олексія Арестовича за фактом звернення групи народних депутатів.

Дії Арестовича кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Звернення проти нього подала нардеп «Голосу» Наталія Піпа, а також ще 29 депутатів: Сергій Рахманін, Олег Синютка, Роман Лозинський, Михайло Цимбалюк, Оксана Савчук, Ігор Фріс, Олександра Устінова, Юрій Камельчук, Ірина Геращенко, Ольга Стефанішина, Роман Костенко, Галина Васильченко та інші.

Що за справа?

2 червня у Львові неповнолітній вуличний музикант виконував пісню Віктора Цоя. На це відреагувала Наталія Піпа, яка проходила повз. На її прохання припинити співати мовою окупанта музикант відреагував агресивно, тож депутатка викликала поліцію і написала заяву. Правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство, а потім суд визнав музиканта винним у дрібному хуліганстві та обмежився попередженням.

4 серпня Олексій Арестович повідомив, що звернувся до Державного бюро розслідувань через те, що Піпа нібито в соціальних мережах розпалює національну ворожнечу і ненависть за мовними ознаками. Він підтримав вуличного музиканта, зазначивши, що хлопець мав право співати й не повинен був просити вибачення.

У жовтні Наталія Піпа і група депутатів звернулися до Нацполіції із заявою про те, що Арестович направив у Держбюро розслідувань неправдиве повідомлення про злочин. Піпа заявила, що у 2018 році Львівська обласна рада запровадила суворі обмеження на будь-яке публічне використання російськомовного культурного продукту.