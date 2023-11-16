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Лувр за €24 мільйони купив картину, яку хотіли викинути на смітник. Ідеться про роботу флорентійського художника Чімбауе «Христос висміяний», яку датують 1280 роком.

Про це повідомляє The Guardian.

Картину знайшли під час ремонту в будинку літньої француженки. Картину збиралися викинути, але родичі вирішили викликати експерта, щоб оцінити її. Попередньо експерт оцінив картину у €400 тисяч і відправив на подальшу експертизу, де остаточно підтвердили, що картина оригінальна.

Полотно виставили на продаж на аукціоні, де її збиралися купити колекціонери за €24 мільйони, але Мінкультури Франції вніс картину до «національного надбання» в відмовив в експортному сертифікаті. Зрештою за цю суму її викупив Лувр.

У 2025 році картину «Христос висміяний» можна буде побачити серед експонатів французького музею.