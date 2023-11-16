Міноборони: 12 тисяч українських військових вже пройшли освітні навчання за стандартами НАТО

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Понад 12 тисяч українських військових і викладачів пройшли підготовку та підвищення кваліфікації у межах програми НАТО «Удосконалення військової освіти» (DEEP).

Про це 16 листопада повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Йдеться про підготовку науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців. Триває й підготовка військових на курсах командирів та інструкторів сержантського складу.

Павлюк розповів, що у рамках програми DEEP розробили низку базових документів про зміни у вищій військовій освіті. Зокрема, про вдосконалення мовної підготовки у ЗСУ, а також концепцію трансформації системи військової освіти.

Що таке програма DEEP?

Програму НАТО «Удосконалення військової освіти» (Defence Education Enhancement Program — DEEP) розпочали у 2007 році. Вона обʼєднує викладачів та професорів з навчальних закладів у країнах-членах НАТО та інституцій (Центр досліджень з питань європейської безпеки імені Маршалла, Бюро міжнародної мовної координації, Оборонний коледж НАТО та школа НАТО в Обераммергау).

Мета програми — підтримка реформування системи військової освіти відповідно до стандартів НАТО. Україна бере участь в реалізації програми з 2012 року. З 2015 року окремим напрямом діяльності програми є допомога Україні в удосконалені системи підготовки сержантського складу.