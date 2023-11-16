Фонд «Повернись живим» розповів, що все-таки було у Black Box для розвідки

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Український фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» розповів, що містилося в таємній коробці Black Box, на яку українці рівно рік тому зібрали 230 мільйонів гривень.

Отже, гроші збирали на виготовлений в Україні баражуючий боєприпас «Бобер» з дальністю до 800 км. Він — не єдина складова Black Box.

«Бобер» поцілив у завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, також влучив у сховище, де зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів та інше.

Black Box завдав збитків у Криму, на окупованих територіях і на військових обʼєктах росіян на понад $900 млн за перші 8 місяців 2023 року.

На 15 мільйонів гривень, які зібрали за добу, фонд придбає для бійців, які працюють з Black Boх, автівки з комплектуючими. Транспорт підвищить мобільність спецпризначенців і дозволить їм ефективніше «діставати» окупантів у Криму, на тимчасово окупованих територіях і по той бік кордону.