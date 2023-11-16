YouTube анонсував інструмент ШІ, що імітуватиме відомих співаків

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Google тестує нові функції штучного інтелекту для створення музики на YouTube, пише The Verge.

Перша з них, Dream Track автоматично створюватиме короткі 30-секундні треки у стилі відомих виконавців. Ця функція вже може імітувати девʼять різних співаків, які допомагають YouTube її розробляти, — це Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain, and Troye Sivan.

Програмне забезпечення може генерувати тексти пісень, мінусівку та голос, згенерований штучним інтелектом, у стилі виконавця.

Ідея полягає в тому, щоб користувачі потім використовували ці треки в YouTube Shorts як у TikTok. У вересні YouTube також анонсував нову функцію штучного інтелекту під назвою Dream Screen, яка може генерувати відео та фотографії для фону.

Крім Dream Track, YouTube також продемонстрував функцію Music AI. Цей інструмент може створити саксофонну доріжку, поєднавши наспівану мелодію з текстовою підказкою «саксофонне соло». Music AI зʼявиться на YouTube пізніше цього року.