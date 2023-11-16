Reuters: Іран попередив ХАМАС, що не вступатиме у пряму війну з Ізраїлем

Новини

Flickr / Mohsen Taleb

Влада Ірану дала зрозуміти керівництву палестинського руху ХАМАС, що не буде вступати у пряму війну з Ізраїлем.

Про це пише Reuters з посиланням на іранські та палестинські джерела.

Така позиція була озвучена на зустрічі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та голови ХАМАС Ісмаїла Ханії, що відбулася на початку листопада. Джерела кажуть, що на це не в останню чергу вплинула необізнаність Ірану щодо планів ХАМАС напасти на Ізраїль 7 жовтня. Поки Іран готовий лише «морально» підтримувати рух.

Також Хаменеї нібито просив Ханію «змусити замовкнути» тих у ХАМАС, хто закликає Іран та ліванську «Хезболлу» розпочати повномасштабну війну з Ізраїлем.