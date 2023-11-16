«Енергоатом»: На ЗАЕС був частковий блекаут

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

На окупованій Запорізькій АЕС 14 листопада було тимчасове відключення електрики.

Про це повідомили в українській компанії «Енергоатом».

Шостий енергоблок втратив живлення, запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин. Протягом цього часу окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками.

Цю інформацію підтвердили інспектори МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС.

«Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмови. Водночас перебування рашистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці», — наголошують в «Енергоатомі».