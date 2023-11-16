У Токіо автівка протаранила огорожу посольства Ізраїлю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Kyodo News
У Японії автомобіль вʼїхав в огорожу посольства Ізраїлю в Токіо. Поліцейський, що охороняв установу, отримав поранення.
Про це повідомляє Kyodo.
Поліція затримала 50-річного водія на місці аварії. На думку правоохоронців, він є членом правого угруповання.
Місцеві медіа дізналися, що авто зареєстроване в Тамі на заході Токіо. Поліція оточила територію навколо місця аварії. Триває розслідування.
- Останніми тижнями біля ізраїльських посольств по всьому світу пройшли пропалестинські мітинги. Люди протестують проти бомбардувань сектора Гази. Мітинг, що відбувся біля посольства Ізраїлю в Токіо 4 листопада, зібрав близько 1 600 людей.