У США собака близько 10 тижнів охороняв тіло загиблого господаря. Вони разом загубилися в горах

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В американських горах Колорадо знайшли тіло 71-річного туриста, який зник безвісти в серпні. Його вірний пес був усе ще живий поруч з ним.

Про це повідомляє CNN.

19 серпня Річ Мур вирушив у похід зі своїм джек-рассел-терʼєром Фінні. Чоловік планував піднятися на вершину Блекхед Пік висотою 3,8 км у горах Сан-Хуан у Колорадо.

Мура вважали зниклим безвісти близько 10 тижнів, поки мисливець не натрапив на його тіло 30 жовтня поблизу вершини гори. За словами рятувальників, поруч із загиблим був собака Фінні.

Пес втратив приблизно половину своєї ваги, але був у відносно хорошій формі.

«Вірність цього пса доводить нас усіх до сліз», — сказала журналістам член пошуково-рятувальної бригади Делінда Ванн-Брайтін.

Вона вважає, що собака вижив завдяки воді з сусідніх підземних потоків і полюванню на дрібних тварин — польових мишей чи бурундуків.

Відділ контролю за тваринами офісу шерифа забрав Фінні, а потім передав іншим власникам.