Уперше в історії: росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО

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UNESCO

Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Про це 15 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій», — заявив Зеленський.

До складу Виконавчої ради входять 58 представників держав-членiв ЮНЕСКО. Засідання ради відбуваються двічі на рік. Вона розглядає i подає Генеральній конференції проєкти дворічних програм і середньострокових стратегічних напрямів діяльності та готує порядок денний Генконференцiї.