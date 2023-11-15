Uber боротиметься з користувачами, які навмисно занижують рейтинг водіїв у застосунку
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Elliott Brown / Flickr
Uber виявлятиме користувачів, які незаслужено низько оцінюють водіїв у застосунку, щоб отримати відшкодування за «неналежний сервіс».
Про це йдеться на сайті компанії.
Компанія не блокуватиме акаунти водіїв через несправедливу оцінку, а також не знижуватиме їхній рейтинг. Якщо ж водій хоче оскаржити оцінку клієнта, йому потрібно надати компанії додаткові докази у вигляді відео- або аудіозаписів.
Uber також розширить спільний доступ водіїв до маршрутів в режимі реального часу — це сприятиме ефективності поїздок.
- Нещодавно сервіс Uber звинуватили в завищенні цін при виклику таксі з розрядженого телефону. Представник Uber запевнив, що їхній застосунок не сканує і не вимірює заряд акумулятора телефону.
- До цього в Австралії Uber оштрафували на $21 мільйон за ціновий обман клієнтів. Тоді компанія стягувала невелику плату за скасування виклику. Клієнти при цьому скасовували поїздку протягом пʼятихвилинного періоду, коли це мало бути безкоштовним.
- Тим часом Мінʼюст США подав позов проти Uber через дискримінацію людей з інвалідністю. Річ у тім, що час безкоштовного очікування на клієнта становить лише дві хвилини, а якщо людина користується колісним кріслом, то їй потрібно більше часу, аби дістатити до машини та сісти в неї. Через це клієнтам з інвалідністю доводиться переплачувати.