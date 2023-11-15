Uber боротиметься з користувачами, які навмисно занижують рейтинг водіїв у застосунку

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Elliott Brown / Flickr

Uber виявлятиме користувачів, які незаслужено низько оцінюють водіїв у застосунку, щоб отримати відшкодування за «неналежний сервіс».

Про це йдеться на сайті компанії.

Компанія не блокуватиме акаунти водіїв через несправедливу оцінку, а також не знижуватиме їхній рейтинг. Якщо ж водій хоче оскаржити оцінку клієнта, йому потрібно надати компанії додаткові докази у вигляді відео- або аудіозаписів.

Uber також розширить спільний доступ водіїв до маршрутів в режимі реального часу — це сприятиме ефективності поїздок.