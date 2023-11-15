AFP: Франція видала міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада

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Франція видала міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада. Його звинувачують у причетності до хімічних атак і злочинах проти людства.

Про це повідомляє AFP із посиланням на судові джерела.

Асада також підозрюють у причетності до воєнних злочинів, які призвели до загибелі понад 1 400 людей, які виступали проти уряду в 2013 році.

У воєнних злочинах також підозрюють брата президента, бригадного генерала Махера Асада та ще двох сирійських генералів — на них видали міжнародний ордер на арешт.

ООН знайшла явні докази використання газу зарин у Сирії в 2013 році. Суд у Парижі розслідує хімічні атаки в Сирії з 2021 року.