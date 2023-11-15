Голос Едіт Піаф відтворять за допомогою штучного інтелекту — вона озвучить автобіографічний фільм

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Голос французької співачки Едіт Піаф відтворять за допомогою штучного інтелекту, щоб озвучити біографічний фільм про неї.

Про це пише The Guardian.

Компанія Warner Music Group (WMG) уклала угоду з розпорядниками спадщини Едіт Піаф про виробництво повнометражного фільму «Едіт». Для того, щоб відтворити голос вокалістки, штучний інтелект вивчив сотні її голосових записів.

Едіт Піаф, французька співачка, 1945 рік. Getty Images

WMG обіцяє, що це «ще більше посилить автентичність та емоційність цієї історії». У фільмі використають анімацію, щоб осучаснити погляд на життя Едіт Піаф, а також кадри з виступів, відеозаписів, інтервʼю та оригінальні виступи французької співачки. Водночас компанія не повідомляє, чи застосують штучний інтелект для створення нової музики.

У фільмі прозвучать записи оригінальних пісень Піаф, зокрема культові хіти. Дату виходу байопіка про Едіт Піаф у прокат поки не оголосили.