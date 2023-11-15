Суд у Мічигані дозволив Дональду Трампу залишитися в бюлетені на праймеріз

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Суддя в Мічигані дозволив колишньому президенту США Дональду Трампу залишитися в бюлетені для голосування на праймеріз штату.

Про це повідомляє Associated Press.

Це другий випадок за тиждень, коли суд штату відмовився усунути Трампа з первинного голосування відповідно до положення 14-ї поправки.

Суддя Джеймс Редфорд не погодився з тим, що роль Трампа в нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року не дозволяє йому балотуватися на посаду президента. Редфорд вирішив, що Трамп дотримувався закону штату під час первинного голосування, тож його не можна усунути.

За його словами, Конгрес має вирішити питання дискваліфікації Трампа відповідно до розділу Конституції США, який забороняє обіймати посаду людині, яка «брала участь у повстанні». Він додав, що суддя «не може жодним чином чи у будь-якій формі втілювати представлені якості кожного громадянина нації — як це робить Палата представників і Сенат».

Позивачі заявили, що негайно оскаржать це рішення в Апеляційному суді Мічигану, а також попросили Верховний суд штату втрутитися та розглянути справу за пришвидшеною процедурою.

«Ми розчаровані рішенням суду першої інстанції і ми негайно оскаржуємо його», — сказав Рон Фейн, юридичний директор Free Speech For People — організації, що подала позов.

Позови у Міннесоті й Колорадо

Подібні позови подали також в інших штатах. Активісти намагаються не допустити Трампа до голосування через його ймовірну причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Положення з двох речень у 14-й поправці використовувалося лише декілька разів після Громадянської війни у США. Цілком імовірно, що одну зі справ зрештою оскаржать у Верховному суді США, який ніколи не виносив рішення щодо положення про повстання.

Минулого тижня Верховний суд Міннесоти постановив, що Трамп може залишитися у бюлетенях на праймеріз у цьому штаті, оскільки вибори є партійним змаганням, під час якого конституційне право не є проблемою. Очікують, що суддя в Колорадо ухвалить рішення щодо аналогічного позову до 17 листопада.