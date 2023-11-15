Данія блокуватиме танкери з російською нафтою, щоб завадити Кремлю обходити обмеження
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
Данія відтепер інспектуватиме та потенційно блокуватиме танкери з російською нафтою, що пропливають транзитом через її води і не мають західного страхування. Таким чином західні держави намагаються контролювати ліміт цін, який Кремль навчився обходити.
Про це пише The Financial Times із посиланням на трьох співрозмовників, які ознайомлені з результатами переговорів у Брюсселі.
Ця пропозиція зʼявилася після того, як західні посадовці визнали, що «майже жодна» з поставок нафти морським транспортом у жовтні не була виконана нижче за ліміт в $60 за барель, як того вимагає ціновий поріг.
Офіційні особи ще не вирішили, що робитиме Копенгаген, якщо судно відмовиться зупинитися.
«Пропозиція полягає в тому, щоб ускладнити життя росії та покупцям її нафти», — сказав Хеннінг Глойстайн з Eurasia Group. «Якщо посиляться бюрократія та ризики, повʼязані з торгівлею російською нафтою, то покупці знову почнуть вимагати більших знижок за свої проблеми», — вважає експерт.
Скільки нафти проходить через Данію
Уся російська нафта, що транспортується через Балтійське море — приблизно 60% її загального морського експорту — проходить через вузькі датські протоки на шляху до міжнародних ринків.
Обсяг російської нафти, що проходить через данські протоки щодня, еквівалентний приблизно 2 млн барелів сирої нафти або трьом суднам Aframax, які використовуються для російського експорту.
- У грудні 2022 року члени «Великої сімки» та Австралія встановили граничну ціну на сиру нафту в $60. На ранньому етапі ці заходи мали певний успіх, але згодом росія створила «тіньовий флот» із застарілих нафтових танкерів, щоб обійти західні ринки. Все більше танкерів перевозять російську нафту з підробною фінансовою звітністю або з незахідними страховками. Тому ЄС стурбований, що такі поліси можуть бути неефективними у разі розливу нафти.