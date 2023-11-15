Данія блокуватиме танкери з російською нафтою, щоб завадити Кремлю обходити обмеження

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Данія відтепер інспектуватиме та потенційно блокуватиме танкери з російською нафтою, що пропливають транзитом через її води і не мають західного страхування. Таким чином західні держави намагаються контролювати ліміт цін, який Кремль навчився обходити.

Про це пише The Financial Times із посиланням на трьох співрозмовників, які ознайомлені з результатами переговорів у Брюсселі.

Ця пропозиція зʼявилася після того, як західні посадовці визнали, що «майже жодна» з поставок нафти морським транспортом у жовтні не була виконана нижче за ліміт в $60 за барель, як того вимагає ціновий поріг.

Офіційні особи ще не вирішили, що робитиме Копенгаген, якщо судно відмовиться зупинитися.

«Пропозиція полягає в тому, щоб ускладнити життя росії та покупцям її нафти», — сказав Хеннінг Глойстайн з Eurasia Group. «Якщо посиляться бюрократія та ризики, повʼязані з торгівлею російською нафтою, то покупці знову почнуть вимагати більших знижок за свої проблеми», — вважає експерт.

Скільки нафти проходить через Данію

Уся російська нафта, що транспортується через Балтійське море — приблизно 60% її загального морського експорту — проходить через вузькі датські протоки на шляху до міжнародних ринків.

Обсяг російської нафти, що проходить через данські протоки щодня, еквівалентний приблизно 2 млн барелів сирої нафти або трьом суднам Aframax, які використовуються для російського експорту.