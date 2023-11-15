Витік документів: кіпрська компанія PwC Cyprus допомогла російським бізнесменам вивести бізнес в обхід санкцій

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Кіпр після витоку даних про російських мільярдерів пообіцяв посилити контроль над своїм фінансовим сектором. Як показало розслідування, росіяни у величезних обсягах виводили свої активи через країну.

Про це свідчить витік документів шести кіпрських постачальників корпоративних послуг, який став основою міжнародного розслідувального проєкту Cyprus Confidential, пише Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Наприклад, PwC Cyprus допомогла російському олігарху Олексію Мордашову продати дружині частку в TUI Group того самого дня, коли ЄС запровадив проти нього санкції у звʼязку з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну. А документи, що стосуються угоди, пересилали на підпис у перші дні березня 2022 року — ймовірно, PwC Cyprus порушила цим санкції ЄС.

Коли російські танки увійшли в Україну в лютому 2022 року, співробітники кіпрської філії міжнародного аудиторського гіганта PwC поспіхом завершили продаж багатомільйонних активів російського олігарха Олексія Мордашова. У 2021 році Forbes назвав його найбагатшим росіянином.

У кіпрському відомстві з контролю за дотриманням санкцій повідомили, що знають про продаж акцій TUI і проводять розслідування, проте не розкрили, кого саме вони перевіряють.

У TUI сказали, що не знають про кіпрське розслідування, проте зазначили, що, судячи з наданих журналістами даних, угода «нечинна».

Представник Мордашова заявив, що «бізнесмен ніколи не порушував закон — у Європі, росії або інших юрисдикціях», і додав, що санкції проти його клієнта «абсолютно необґрунтовані і несправедливі, вони суперечать міжнародним законам, не кажучи вже про здоровий глузд».

Журналісти звертають увагу, що PwC не закрила угоду Мордашова до моменту, коли він потрапив під санкції — про це свідчать, зокрема, документи для підпису, які потрапили у витік даних.

Куш Амін, юрист Transparency International, каже, що листи і файли вказують на ймовірність того, що PwC Cyprus працювала на Мордашова після того, як Брюссель запровадив проти нього санкції.

«Угода потребує подальшого розслідування, оскільки документи вказують на те, що її могли фіналізувати лише після публікації санкційного списку», — вважає Амін.

PwC Cyprus могла порушити санкції ЄС, працюючи над угодою навіть 28 лютого 2022 року. Європейський чиновник розповів партнерам OCCRP The Guardian і Paper Trail Media, що санкції набули чинності «в першу годину дня публікації» офіційного повідомлення. Це означає, що технічно санкції щодо Мордашова діяли вже весь день 28 лютого 2022 року — ймовірно, ні він сам, ні PwC не знали про це до вечора, коли ЄС випустив офіційну заяву.

PwC також допомогла металургійним магнатам Олександру Абрамову та Олександру Фролову переписати спільну компанію та інші активи на синів до введення проти них британських санкцій.

Того самого дня, коли Британія оголосила про санкційний список, в який потрапили і зазначені олігархи, співробітники PwC спробували терміново організувати трансфер 100 мільйонів доларів із кіпрської компанії, якою разом володіли Абрамов і Фролов, у їхню фірму на Британських Віргінських островах (БВО). Невідомо, чи було це спробою мінімізувати санкційні ризики, однак у такий спосіб кошти виявилися недоступними для влади ЄС і США.

США та ЄС не запроваджували санкцій проти Абрамова і Фролова. Бізнесмени не відповіли на запити про коментар.

Реакція Кіпру

Уряд Кіпру у відповідь на розслідування заявив про «нульову терпимість» до порушень санкцій, мовляв, він бореться за збереження свого статусу фінансового центру.

Відповідаючи на детальні запитання, представник повідомив, що Кіпр отримує технічну підтримку від британського уряду для створення підрозділу з дотримання санкцій у 2024 році.