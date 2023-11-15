Генштаб: Минулої доби Сили оборони знищили понад 800 окупантів і збили російський літак

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Минулої доби російська армія втратила приблизно 820 військових, 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем і один літак. Загалом на війні в Україні вже загинули 314 290 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На околицях Синьківки та Петропавлівки Харківської області Сили оборони відбили 8 атак. Також росіяни штурмували поблизу Надії та Серебрянського лісництва на Луганщині — без успіху. Українські захисники відбили 12 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони продовжують штурм на південь від Бахмуту й відбили ще 20 атак ворога у районах Марʼїнки та Новомихайлівки.

Російська армія все ще намагається оточити Авдіївку — у цьому районі відбито 17 атак.

Українська авіація завдала 10 ударів по скупченнях російських військ, озброєння і техніки. Сили ППО збили винищувач Су-25, 2 ударні дрони Shahed, 17 розвідувальних безпілотників та керовану ракету Х-59.

Ракетні війська уразили 6 районів концентрації військ, озброєння і техніки, командний пост, 17 артилерійських систем, 3 системи протиповітряної оборони і склад палива.