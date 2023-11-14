США дають $1 мільйон на роботу центру, який у Гаазі розслідує злочин агресії росії проти України
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Офіс генерального прокурора
Сполучені Штати Америки виділяють один мільйон доларів Міжнародному центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який працює в Гаазі.
Про це 14 листопада оголосив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Раніше центр фінансувала тільки Європейська комісія.
«Ми закликаємо інших підтримати ICPA та зробити свій внесок у міжнародні зусилля задля забезпечення справедливості для України та відповідальності за агресивну війну росії», — закликав Міллер.
Прокурори з різних правових систем, включаючи американських, уже працюють разом у ICPA. Вони збирають і діляться ключовими доказами агресії росії проти України, а також проводять незалежні розслідування.
- 3 липня 2023 року в Гаазі офіційно розпочав свою роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). У центрі працюватимуть українські прокурори. Представники Спільної слідчої групи (JIT) з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Румунії разом із ними долучаться до роботи центру на стартовому етапі. Спеціальний прокурор США з питань злочину агресії підтримуватиме діяльність центру. Центр розмістили на базі потужностей Євроюсту — це європейське агентство, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС. Фінансує центр Єврокомісія. Країни, які володіють інформацією або доказами, що мають стосунок до розслідування злочину агресії проти України, також можуть звернутися з проханням про участь.