США дають $1 мільйон на роботу центру, який у Гаазі розслідує злочин агресії росії проти України

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Офіс генерального прокурора

Сполучені Штати Америки виділяють один мільйон доларів Міжнародному центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який працює в Гаазі.

Про це 14 листопада оголосив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Раніше центр фінансувала тільки Європейська комісія.

«Ми закликаємо інших підтримати ICPA та зробити свій внесок у міжнародні зусилля задля забезпечення справедливості для України та відповідальності за агресивну війну росії», — закликав Міллер.

Прокурори з різних правових систем, включаючи американських, уже працюють разом у ICPA. Вони збирають і діляться ключовими доказами агресії росії проти України, а також проводять незалежні розслідування.