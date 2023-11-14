Олігарх Дмитро Фірташ викупив частку Сергія Льовочкіна в «Інтері»

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Пресслужба телеканалу «Інтер»

Бізнесмен Дмитро Фірташ у липні 2023 року викупив частку Сергія Льовочкіна в ПрАТ «Телеканал Інтер», а в листопаді змінив керівництво компанії. Про це повідомляється на сайті телеканалу та на сайті Group DF.

Тепер частка Дмитра Фірташа в «Інтері» збільшилась з 53,4% до 59,5%.

Голова правління Катерина Шкуратова, яка обіймала посаду з 2016 року, пішла з посади і продовжить роботу в новому медійному міжнародному проєкті компанії. Новим головою правління «Інтер» призначили Олександра Пилипця, який раніше працював шеф-редактором телеканалу, а останні майже десять років очолював ТОВ «Національні інформаційні системи», що входить до групи та виробляє програми для «Інтеру».

Також відбулися зміни в наглядовій раді «Інтера». Зокрема, з неї пішла Ганна Безлюдна, яка з 2015 року була представницею ТОВ «Український медіа-проєкт». Вона продовжить співпрацю з компанією на рівні Group DF media.

Головою наглядової ради телеканалу залишається Роберт Шетлер Джонс.

Зараз структура власності телеканалу «Інтер» така:

10% — ТОВ «Пегас Телебачення» (Світлана Плужнікова);

61% — ТОВ «Український медіа-проект» (порівну Дмитро Фірташ і Валерій Хорошковський);

29% — Group DF Holdings (Дмитро Фірташ).

Група «Інтер» зараз має частку трохи більшу за 5% на ринку України, поступаючись основним конкурентам Starlight Media й «1+1 media» в чотири-пʼять разів, а сам «Інтер» не входить навіть у десятку найпопулярніших в Україні.