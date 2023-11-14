З окупованих територій вивезли ще чотирьох дітей із сімʼями

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З окупованих територій повернули ще чотирьох українських дітей разом із сім’ями. Про це 14 листопада повідомив засновник і директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Він розповів, що в окупації весь минулий навчальний рік двоє з цих дітей навчалися в українській школі онлайн, поки в їхньому селі постійно проходили російські рейди. Врешті російські військові почали погрожувати батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх самих депортують. Тому сімʼя була змушена віддати дітей в російську школу.

У школі, за словами Кулеби, українських дітей зобовʼязали загорнутися в російських прапор і ходити в ньому до кінця уроків. У шкільних коридорах діти постійно бачили солдатів зі зброєю. Повчитися в російській школі діти встигли лише 4 дні, потім їх із родинами вивезли в Україну.

Зараз родини вже перетнули кордон України й перебувають у безпеці. Тепер на них чекає психологічне відновлення й поступове повернення до життя.