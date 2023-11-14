Відтепер в Instagram для «близьких друзів» можна публікувати не тільки історії, а й Reels та пости

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Соціальна мережа Instagram розширила функцію «Близьких друзів» на публікації та Reels, а не тільки для історій, як це було раніше.

Щоб зробити допис або Reels для обраної кількості підписників, потрібно перед публікацією відкрити меню «Аудиторія» і обрати список «Близькі друзі». Врешті тільки вони бачитимуть конкретну публікацію.

Список близьких друзів користувача залишатиметься незмінним для всіх типів публікацій.