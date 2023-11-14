Українці все більше читають новини у соцмережах. Telegram лідирує

Новини

Lora Ohanessian / Unsplash

У 2023 році кількість українців, що читають новини у соціальних мережах, зросла до 76%, а відсоток людей, які щоденно користуються інтернетом, — до 89%.

Про це йдеться у дослідженні аналітичної компанії InMind, яке провели на замовлення Internews Ukraine.

Головним джерелом новин серед опитаних стали Telegram-канали — 72% (зростання на 12% як порівняти з 2022 роком). Окрім того, використовуються інші соціальні мережі (Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter), різні джерела в YouTube (телевізійні канали, які транслюються через YouTube, персональні канали лідерів думок/експертів) та інтернет-сайти новин.

Смартфон є основним девайсом, за допомогою якого респонденти отримують новини — 87%. Частка телевізорів та Smart TV — 30%, ноутбуків — 19%, а планшетів — 9%.

Читання новин на сайтах видань знизилося на 1% до 41%, телебачення — на 6% до 30%, радіо — на 1% до 10%. Споживання друкованої преси залишилося на попередньому рівні — 3%.

Серед лідерів думок в українському сегменті інтернету є волонтери та громадські діячі Сергій Стерненко (7%), Сергій Притула (6%) і президент Володимир Зеленський (5%). Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович посідає пʼяту сходинку в рейтингу (4%).

Абсолютним лідером серед Telegram-каналів стала «Труха» (15%). У Facebook лідирує ТСН (9%).

Найбільш надійними джерелами інформації для респондентів є родина та друзі, хоча рівень довіри до них знизився порівнюючи з минулим роком. Серед органів державної влади найбільше довіряють Генеральному штабу Збройних сил України / Міністерству оборони — довіра до установи стабільна, та Офісу президента — рівень довіри став дещо меншим.