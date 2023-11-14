Картину українського художника Івана Марчука продали на аукціоні за €76 тисяч

Новини

Sotheby’s

Пейзаж «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука продали за €76,2 тисячі на аукціоні сучасного мистецтва Sothebyʼs у Лондоні.

Про це митець розповів у соціальних мережах.

Sotheby's

Раніше картина належала приватній американській колекції. Марчук наголосив, що ціна картини на аукціоні перевищила попередню оцінку вартості пейзажу майже на 30% — перед аукціоном її оцінювали в €40—60 тисяч.

Новий власник картини «Тут спокій поселивсь» невідомий.