Картину українського художника Івана Марчука продали на аукціоні за €76 тисяч
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Sotheby’s
Пейзаж «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука продали за €76,2 тисячі на аукціоні сучасного мистецтва Sothebyʼs у Лондоні.
Про це митець розповів у соціальних мережах.
Раніше картина належала приватній американській колекції. Марчук наголосив, що ціна картини на аукціоні перевищила попередню оцінку вартості пейзажу майже на 30% — перед аукціоном її оцінювали в €40—60 тисяч.
Новий власник картини «Тут спокій поселивсь» невідомий.
- Іван Марчук — народний художник України, лауреат Національної премії України імені Шевченка. Він створив нову техніку живопису під назвою «пльонтанізм» — нашарування дрібних ліній, з яких будується унікальна композиція кольору та світла. У радянські часи Марчук довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989—2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. У доробку митця — близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок.